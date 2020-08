Serie A al via il 19 settembre come richiesto dalla Lega di A. Lo ha deciso il consiglio federale della Figc in corso a via Allegri. I tifosi potranno così tornare a sostenere la propria squadra del cuore almeno a distanza, attraverso radio e televisione, in attesa delle decisioni del ministero in seguito l’aumento dei contagi da coronavirus.

Dopo una settimana inizierà anche il campionato di Serie B (dal 26 settembre, calendari ancora definire) con il Lecce in prima linea per riprovare la scalata e ritornare nella massima categoria. Mentre per il Bari, impegnato per il secondo anno consecutivo in C, la prima giornata è attesa il 27 settembre. I sorteggi delle giornate da disputare si terranno il 22 agosto.