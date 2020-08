Lo rapinano e lo accoltellano. Vittima un giovane di Casamassima. Ne dà notizia la pagina Fb Amo Casamassima. Il fatto risale alla scorsa notte quando, poco dopo mezzanotte, due individui hanno fermato in pieno centro un giovane per rapinarlo. Il ragazzo aveva 20 euro e li ha consegnati. Non contenti i due hanno inflitto, fortunatamente in modo non vitale, una coltellata al ragazzo. Il giovane, ferito, ha raggiunto la caserma dei carabinieri e ha presentato denuncia. Indagini in corso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.