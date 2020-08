Oggi lunedì 31 agosto 2020 in Puglia, su 1.974 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 38 casi positivi: 28 in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione. Non ci sono stati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 305.020 test. Sono 4.040 i pazienti guariti e 844 i casi attualmente positivi.

Per quanto riguarda la situazione a Bari e provincia, dei 28 nuovi casi, 15 sono contatti stretti di casi già tracciati dal Dipartimento di prevenzione, 3 rientri dalla Sardegna, 9 positivi in fase di approfondimento e 1 caso riscontrato dalla attività di triage dei pronto soccorso.

Sei in totale i nuovi casi in provincia di Foggia: 2 cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale e 4 contatti di casi già individuati e tracciati dal Servizio di Igiene aziendale. Tutti sono già sottoposti alla sorveglianza sanitaria attiva volontaria. Due casi nella Bat e uno a Lecce, un residente in provincia sottoposto a tampone nell’accesso al pronto soccorso in cui era giunto per altre patologie.

