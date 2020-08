Lo cercano da ieri i famigliari. Scomparso da Modugno, Abdul, un ragazzo di 14 enne. L’appello è diventato virale sui social. “Ciao ragazzi mio cugino di 14 anni è scomparso a Modugno città – scrive Bassirou Gueye – chi lo conosce potrebbe contattarmi immediatamente. Indossa una maglietta rosa con delle scritte bianche Pantaloni grigi lunghi. Ciabatte blu. Siamo in ansia per lui”. Il cugino fornisce anche i numeri di contatto: 3275843375, 3921007198 e 3802198395. Pare che l’ultima volta sia stato visto prendere un treno per Bari.

