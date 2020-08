Nuova allerta meteo oggi della Protezione civile in tutta la Puglia. Dalle 12 di oggi e per 24 ore si segnalano venti forti, da burrasca, e mareggiate in tutta la regione, da nord a sud. Il maltempo, dopo aver colpito le regioni settentrionali, arriva quindi al Sud. Si preannuncia comunque un miglioramento per gli ultimi giorni della settimana. Da Bari la polizia locale invita alla prudenza. L’allerta della Protezione civile è di livello giallo.

