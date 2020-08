Poche mascherine indossate, distanza di almeno un metro del tutto ignorata: dalle foto pubblicate sulla pagina facebook del leader della Lega, Matteo Salvini, si evince che ieri a Otranto le misure anti Covid durante il comizio elettorale sono state ignorate. Piazza iper affollata, assembramenti come se fosse un normale appuntamento elettorale in un normale momento storico.

Peccato che anche in Puglia, come nel resto d’Italia, i contagi da Covid-19 stanno aumentando e servirebbe maggiore attenzione sempre. I gestori dei locali vengono, in questi giorni, multati e alcuni persino chiusi per diversi giorni per il mancato rispetto delle regole anti Coronavirus: ci chiediamo, le stesse non valgono per chi organizza gli appuntamenti elettorali?

