Altamura piange Onofrio Pepe, punto di riferimento politico e culturale degli ultimi 30 anni. Quasi 70 anni, giornalista, Pepe andò a New York per raccontare la vicenda di un panettiere di Altamura che con i suoi prodotti aveva costretto un McDonald’s a chiudere, storia che finì nel film “Focaccia Blues” di Cirasola.

E’ stato protagonista della difesa del pane dop di Altamura e del fungo cardoncello, riuscendo a coinvolgere nelle sue iniziative personaggi del palcoscenico nazionale: da Vissani a D’Alema, passando per Sabrina Ferilli. SI è battuto anche per la creazione del parco in cui sono state rinvenute le orme dei dinosauri, è stato anche assessore comunale.





