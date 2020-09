“Attualmente i contagiati nella città sono tre”. A parlare, durante una diretta tramite la sua pagina Facebook è Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto. Il primo cittadino ha atteso i dati ufficiali della Prefettura per aggiornare la sua comunità in merito alla positività di tre persone che, secondo quanto si apprende, avrebbero contratto il Coronavirus in occasione di trasferte turistiche all’estero e, in un caso, all’interno dei confini regionali.

“Tutte e tre le persone positiva sono in buone condizioni e si trovano in isolamento domiciliare, assistite presso le proprie abitazioni – ha chiarito Abbaticchio, proseguento – Nessuna di loro presenta sintomi particolari, infatti si sono sottoporti al tampone per motivi precauzionali o perché allertati dalla Asl di riferimento di essere venuti a contatto con una persona positiva al Covid-19”.

Nessun timore, dunque, per potenziali focolai nella cittadina del barese, secondo quanto dichiarato dallo stesso sindaco, che ricorda: “La mascherina deve diventare un accessorio fondamentale della nostra vita quotidiana. Andare in giro senza mascherina, equivale ad essere nudi per strada”.

