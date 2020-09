Giornata dedicata alla provincia di Foggia, ieri, anche per il governatore e candidato alla presidenza della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha preso parte alla presentazione dei candidati per la lista Puglia Solidale e Verde. L’evento è stata occasione per Emiliano di far visita, anche in qualità di assessore regionale alla Sanità, ai nuovi servizi dei distretti socio-sanitari di San Giovanni Rotondo, Lesina e Poggio Imperiale, nonché al reparto di Oncologia dell’ospedale di San Severo.

Una visita durante la quale Michele Emiliano non ha mancato di rispondere in maniera piccata al duro attacco sferrato poco prima dal candidato di centrodestra Raffaele Fitto, relativo all’alto numero di morti in Puglia a causa del Coronavirus, a fronte di un numero di tamponi effettuati tra i più bassi d’Italia.

“L’epidemiologo Fitto ha delle sue teorie, che io ascolto – ha dichiarato Emiliano, sottolineando come le parole del competitor rispondano ad una logica di attacco guidata dall’alto – C’è un progetto di assoggettare l’intera Italia alle esigenze di ripartenza della Lombardia e, in questo progetto, perfino Fitto dice che tutti i fondi che sono disponibili vanno destinati in quella direzione. Questo perché, per ottenere la candidatura da Salvini, ha dovuto vendere la Puglia alla Lombardia”.

