Sono in totale quattro gli assalti, uno portato a termine stamani e tre falliti nei giorni scorsi, avvenuti in poco più di un mese nel territorio di Cerignola, nel Foggiano.

Oltre a quello consumato stamani ai danni del portavalori della ditta Ivri, parcheggiato all’uscita dell’ufficio postale in via Corsica, che ha fruttato un bottino di circa centomila euro, gli altri, tutti falliti, sono avvenuti il 24 luglio e il 10 agosto lungo la A14 e il 24 agosto lungo la A16. (Ansa)

