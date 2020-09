“Ancora una volta qualcuno ha pensato di poter svuotare una cantina o un’abitazione non conferendo correttamente i rifiuti o chiamando l’Amiu ma buttando tutto in mezzo alla strada, in corso Mazzini. C’era talmente tanta roba a terra che era impossibile percorrere un bel pezzo di marciapiede”. La denuncia è dell’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli.

“Dire che non ci sono parole è poco – aggiunge – Dire che è davvero vergognoso che alcune persone pensino di poter considerare le strade pubbliche come una discarica perché tanto c’è qualcuno che pulisce, è riduttivo. Purtroppo per questi incivili però la polizia locale ha trovato elementi per risalire al proprietario dell’immobile che è stato svuotato. E ovviamente sarà multato. E ovviamente tutto è stato ripulito, come sempre”.



© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.