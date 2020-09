“Ecco le condizioni igieniche obbrobriose che tengono vive le nostre serate nel quartiere Libertà, precisamente in via Giovanni Bovio “ingresso del Tribunale” (isolato tra Via libertà e Via Ettore Fieramosca”. La denuncia è di un residente all’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli. “Chiediamo una disinfestazione delle strade, in modo costante”, conclude la denuncia. Non è la prima volta che al sindaco o all’assessore arrivano segnalazioni di topi e blatte da tutti i quartieri: denunce anche da San Girolamo, Carrassi – San Pasquale, Murat e Bari Vecchia.