«Voglio invitare tutti alla massima attenzione ma lancio anche un’idea: sarebbe opportuno che ognuno di noi misuri la temperatura per comprendere qual è il nostro stato fisico. Non prendetelo come un allarmismo ma come un impegno sociale».

Lo dice il sindaco di Altamura (Bari), Rosa Melodia, in un videomessaggio postato su facebook nel quale, rivolgendosi ai suoi concittadini, comunica che in città il numero dei contagi è salito a 27.

«Parliamo ancora di ragazzi di rientro dalle mete estive – spiega il sindaco – e continua incessantemente il lavoro nella tensostruttura da parte del dipartimento di prevenzione». Nel lanciare l’idea di misurarsi ognuno la temperatura prima di uscire da casa, la sindaca spiega che «essendo elevatissimo il numero di persone che si rivolgono alla tensostruttura, così agevoliamo i percorsi». Rinnova anche l’appello «a usare le cautele per evitare i contagi, continuo a notare che c’è molta indifferenza soprattutto da parte dei giovani, ma non solo, pochissime persone indossano la mascherina. E’ un impegno sociale di cui ci dobbiamo assumere tutti la responsabilità».

