Tornano gli autovelox della Polizia Locale sulla strada statale 16. Dal 9 settembre fino alla fine dell’anno, come comunicato in Prefettura, saranno posizionati a Molfetta per limitare la velocità e gli incidenti il martedì, mercoledì, giovedì e sabato. I controlli saranno sempre presegnalati, ai sensi di legge, dall’apposito cartello stradale ad alta visibilità contenente l’iscrizione “Controllo elettronico della velocità” e dal cartello “Postazione temporanea, posizionato in prossimità della postazione”. L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale di Molfetta.

