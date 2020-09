Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questo pomeriggio, nei pressi del passaggio a livello della zona di Santa Caterina, a Bari, in direzione del centro commerciale Ipercoop. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto con a bordo cinque persone è finita fuori strada e si è ribaltata sui binari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto. Il guidatore e i passeggeri del mezzo sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbe stato registrato alcun ferito grave. La circolazione ferroviaria e quella stradale sono state momentaneamente interrotte in quel tratto per consentire le operazioni di rimozione del mezzo dai binari.

