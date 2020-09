Un dipendente dell’Amtab, a bordo del furgone dell’azienda di trasporto urbano, è stato colto da un malore mentre era alla guida e ha perso il controllo del mezzo sulla strada provinciale tra Modugno e Palese, nelle vicinanze del cinema Ciaky. Il furgone si è schiantato contro auto in sosta ad un semaforo. L’uomo è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

