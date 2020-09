Una donna è stata travolta questa mattina da una bicicletta, ad angolo tra via Melo e via Davanzati, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sul posto la polizia locale per i primi soccorsi e per la chiusura al traffico dell’isolato. Virale un video che riprende la signora investita, riversa a terra, in attesa di un’ambulanza. “Sono dieci minuti che quella donna è in attesa dell’ambulanza”, denuncia chi riprende il video. I soccorsi sono arrivati subito dopo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.