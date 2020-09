“Laghetto di Parco due Giugno ore 6,00. Un monopattino, acceso, buttato in acqua. Speriamo che le telecamere di sorveglianza riescano ad individuare i responsabili”. La foto – denuncia su Facebook è del giornalista Michele Salomone. Il monopattino in sharing è stato gettato forse nella notte nel laghetto di parco Due Giugno e non è la prima volta che accade. Proprio la scorsa settimana un altro monopattino è stato recuperato dal mare.

Il servizio dei monopattini in sharing piace ai baresi, ma continuano purtroppo gli atti di inciviltà. Il sindaco Antonio Decaro ha, per il momento, chiesto alle ditte di non interrompere il servizio in alcune zone, proprio per cercare di arginare gli incivili e i vandali.

