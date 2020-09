Bottiglie, copertoni, materiali edili: una vera e propria discarica quella trovata ieri dai volontari di Retake sul lungomare a sud di Torre Quetta. “Purtroppo – spiegano da Retake – queste campagne sono oggetto di roghi che sprigionano veleni che puntualmente respiriamo come se avessimo decine di inceneritori fuori dal balcone. Siamo in piena emergenza ambientale ma sembra non importi a nessuno, non cambia nulla , non succede nulla. Noi comunque non ci fermiamo e la nostra petizione sul “reso dei vuoti” sfiora le 5000 firme”.

Le bottiglie raccolte saranno donate all’associazione LAN, laboratorio architetture naturali, che nelle giornate da venerdì 11 a domenica 13 realizzerà il Gargaforno nel parco Gargasole. Si tratta di un forno fatto con un impasto di sabbia silicea e calcarea con intercapedine di bottiglie di vetro.

