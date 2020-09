Una continua discarica. Ecco come si presenta via delle Murge, nel Quartierino. La denuncia è dei residenti, che da anni chiedono una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per individuare gli incivili che trasformano la strada in un immondezzaio. “Non c’è nessuna attenzione a questa zona isolata e buia, in preda a gente senza scrupoli”, denunciano i residenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.