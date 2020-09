“Purtroppi il Covid sta tornando, stanno aumento contagi: in città ci sono 269 positivi, esclusi quelli ricoverati in ospedale. Il 3 di aprile erano 203. Abbiamo 66 persone contagiate in più, è un problema enorme”: lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una diretta su facebook.

“Stiamo cercando di mantenere in piedi la nostra la città e il nostro Paese – ha aggiunto – aiutando i commercianti e stiamo cercando di riaprire le scuole, ristrutturandole per recuperare nuove aule in modo da mantenere distanza interpersonale. Oggi abbiamo fatto riunione per il trasporto locale e scolastico, abbiamo ordinato i nuovi banchi monoposti. Ma tutti questi sforzi che stiamo facendo a cosa serviranno se non rispettiamo le regole e stiamo già a 269 contagiati al 3 settembre?”. Poi l’appello ai ragazzi: “Aprite gli occhi, stiamo rischiando”. E poi ricorda le tre regole: mantenimento delle distanze, igienizzazione delle mani e utilizzo delle mascherine. “Altrimenti torneremo a cantare sui balconi”, conclude.

