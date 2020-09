Rottura tra Chiara Ferragni e Pasquale Morgese, proprietario con la famiglia, di Mofra, azienda di Barletta che ha prodotto calzature e accessori con il marchio Ferragni. A luglio la Serendipity, società che gestisce il marchio Chiara Ferragni ha approvato un nuovo piano industriale con il quale si chiude la licenza con la Mofra (pagando una penale di 4 milioni di euro) e la si trasferisce alla Swinger International. I soci di minoranza (Morgese possiede il 27,5 per cento di Serendipity) però non ci stanno e hanno intenzione di portare in tribunale i verbali del consiglio di amministrazione. La quota più rilevante è invece nelle mani di Alchimia di Paolo Barletta.

Alla Mofra di Barletta resta – come ricorda Repubblica – un altro nome da giocare: Elettra Lamborghini. La Mofra è proprietaria del suo sito, con il quale svolge fra l’altro attività di commercio elettronico.

