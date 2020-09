La campagna elettore del Movimento 5 stelle fa tappa in Puglia, con il primo appuntamento a Bari in programma stasera alle 20.30 nella piazza davanti al teatro Petruzzelli. L’intervento più atteso è quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che sostiene la candidatura della pentastellata Antonella Laricchia alle prossime elezioni regionali. Le elezioni regionali sono in programma il 20 e 21 settembre.

“Non vedo l’ora di confrontarmi con voi e di pensare a come possiamo davvero cambiare e modernizzare la politica e il nostro Paese grazie anche al taglio di 345 parlamentari – scrive Di Maio – Ho tante cose da raccontarvi e voglio ascoltare tutte le vostre opinioni e idee. Abbiamo una visione di futuro, diversa da chi in questi anni ha rappresentato la vecchia politica. Ci batteremo per far prevalere le nostre idee, quelle che aiutano i cittadini, supportano le imprese e rilanciano i territori”.

