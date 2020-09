Dodici casi in totale a Monopoli, otto nelle ultime ore. L’annuncio è del sindaco di Monopoli, Angelo Annese. Dei nuovi casi due sono parenti di un paziente già positivo, uno è rientrato da fuori regione per lavoro, una signora è risultata positiva in fase di triage in ospedale, una coppia positiva ed infine sono risultate positive una bambina e sua madre. “Vi chiedo solo di rispettare tre semplici regole – spiega Annese – utilizzare la mascherina ogni volta che è necessario, igienizzare le mani e mantenere le distanze. Senza allarmismo, cerchiamo di essere responsabili. Adesso, dopo mesi di pandemia, ciò che è chiaro sono le regole per prevenire il contagio. Mettiamole in atto, per noi e per gli altri”.

