Sono sei, i finanzieri della Scuola allievi di Bari risultati positivi al coronavirus. Lo anticipa il Fatto Quotidiano, che conferma le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Tutti sono risultati positivi ai tamponi eseguiti dall’Asl, spiega in una nota l’ufficio, precisando che si tratta dell’esito di “procedure di screening messe in atto dal comando Legione allievi sin dal loro rientro in sede, nel rispetto delle linee guida dettate dal comando generale”.

Secondo le prime ricostruzioni i cinque contagiati sarebbero entrati in contatto con il primo finanziere positivo al Covid. “Tutti gli allievi attualmente positivi stanno bene e sono asintomatici o con lievi sintomi, tanto da non richiedere terapie mediche o ricovero”, spiega l’Ufficio addestramento e studi della Legione al Fatto Quotidiano.

Foto di repertorio

