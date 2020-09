Raffaele Fitto in leggero vantaggio su Michele Emiliano. Il sondaggio Swg commissionato da la Gazzetta del Mezzogiorno conferma i risultati sulla preferenza di voto in Puglia che circolano nelle ultime settimane in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Secondo l’indagine elettorale che si è svolta dal 28 agosto al 1 settembre alle urne in Puglia vige un sostanziale equilibrio nel testa a testa tra centrodestra e centrosinistra: Fitto viene indicato fra il 38 e il 42%, Emiliano leggermente più in basso fra il 37 e il 41%. Laricchia del Movimento 5 stelle raggiunge la forbice fra il 15-11% mentre Scalfarotto (Italia Viva) non va oltre il 6%.

L’analisi riguarda anche i partiti: il Pd è stimato tra il 14 e il 16%. In crescita Fratelli d’Italia (14,5-16,5), con la Lega tra il 14 e il 16%. In flessione M5s rispetto alle Europee del 2019 che passa dal 23 al 14-16%.

