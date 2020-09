E’ deceduto il 44enne che, ieri sera, è rimasto coinvolto in un incidente in viale Europa, al rioen San Paolo di Bari. Si chiamava Gianluca Pepe. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’uomo a bordo di un Berverly 500 si sarebbe schiantato, per cause da accertare, contro la segnaletica stradale.

Soccorso dal 118 è stato trasportato in gravissime condizioni al Policlinico di Bari, dove è deceduto dopo circa due ore e un tentativo disperato dei medici di salvargli la vita.

