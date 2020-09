“Attraverso un’apertura nel muro dalla ferrovia entrano in tanti nell’ex caserma dell’Aeronautica Militare in corso Sonnino”. La segnalazione arriva da un residente del quartiere Madonnella di Bari, che mostra con uno scatto inviato a Borderline24 il varco da cui decine di persone riescono ad accedere, anche a tarda sera, nel plesso ormai in abbandono.

“Si introducono delle persone, attraversano i binari e i treni al passaggio suonano più volte. Sarebbe opportuno che qualche autorità verifichi”, aggiunge. Il caso è di stretta attualità. Nell’ex caserma di corso Sonnino lo scorso 30 agosto ha perso la vita il cantante dei 16 Monkeys Armata, Moreno Scimmiotto (37 anni) mentre si indaga ancora sulla morte.

L’ipotesi del suicidio non convince del tutto, per questo la polizia sta approfondendo ascoltando diversi testimoni. Sul corpo non ci sono segni apparenti di violenza ma traumi da precipitazione dall’alto. Riverso a terra nell’atrio della caserma, è stato segnalato alle forze dell’ordine dai residenti di palazzi limitrofi.

