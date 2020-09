Consegnata questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, dai presidenti delle associazioni Gens Nova e HBari 2003 Antonio Maria La Scala e Gianni Romito, alla presenza del vicesindaco Eugenio Di Sciascio e della presidente della Commissione consiliare Pari opportunità Silvia Russo Frattasi, una targa di riconoscimento ad alcuni cittadini baresi che assistono a tempo pieno il proprio coniuge non autonomo, sacrificando la propria vita.

“L’altro volto dell’uomo”, questo il nome dell’evento, è organizzato dalle associazioni Gens Nova e HBari 2003: la prima è una realtà da anni impegnata nell’attività di sensibilizzazione, informazione e contrasto a fenomeni come stalking, femminicidio, abusi, violenze e discriminazioni che vedono come vittime soggetti fragili o non autosufficienti, mentre HBARI 2003, prima società di basket in carrozzina della provincia di Bari, si occupa di integrazione sociale di persone svantaggiate (con e senza disabilità) attraverso lo sport. I premiati sono Nicola Larcchia, Federico Tursi e Michele Vischi.

