Il Nucleo di Polizia amministrativa della polizia locale ha elevato, nel quartiere Murat 3 sanzioni in violazione della vigente normatica anticovid 19. Nella fattispecie sanzionato un parrucchiere da uomo per non aver utilizzato i prescritti dispositivi di protezione individuale e 2 titolari di pubblici esercizi – siti nella zona movida – per mancato utilizzo di mascherine durante l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

