Feriti due baresi di 31 e 32 anni sul Corno Grande, sulla Via Diretta Allesandri, nota agli alpinisti come “Paretone” del Gran Sasso in Abruzzo. Secondo una prima ricostruzione a quota 2.600 metri, lungo il terzo pilastro, al ragazzo di 31 anni, il primo di cordata, si è staccata una presa ed è precipitato per 20 metri.

I compagni hanno retto la corda e allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo. Difficoltoso il recupero dei due alpinisti pugliesi da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e del pilota del 118, che si è accostato alla parete, consentendo ai tecnici di calarsi lungo la parete ed effettuare il recupero.

Il 31enne ha riportato diverse fratture, mentre l’amico di 32 anni ha riportato l’abrasione di entrambe le mani.

