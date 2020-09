Daniela Mele ha 36 anni di Bari ed è ricoverata al Policlinico per polmonite da Covid. Lo racconta lei stessa su Facebook, con l’obiettivo di “svegliare” tutti quelli che ancora credono che “tanto capita agli altri”.

Daniela scrive dalla stanza di ospedale dove è ricoverata. Avrebbe contratto il Covid da un componente della sua famiglia che era stato, inconsapevolmente, a contatto con un positivo: attivata la rete di tracciamento e anche gli altri familiari sono in attesa dell’esito dei tamponi. “Sono positiva al Covid, ricoverata al Policlinico di Bari con una polmonite e sono attaccata all’ossigeno. Si pensa sempre non capiti a noi, che non è possibile, che a finire così sono solo i vecchi ma io ho 36 anni – scrive nel post – Questa malattia può essere cattivissima, ti stacca dai tuoi affetti, ti lascia in balia delle tue difese immunitarie. La febbre è altissima perché il corpo non sa qual è il nemico che ha davanti”.

“È una prova difficile – continua – ce ne saranno sicuramente altre nella mia vita ma come questa non credo. Per questo vi dico state attenti. Si può finire attaccati all’ossigeno, con un braccio gonfio per i liquidi iniettati, la testa che scoppia per la febbre. E poi i prelievi dolorosi, lividi ovunque, pensi di continuo al peggio. Ne uscirò ne sono certa, ma nel frattempo voi cautelatevi”.

