E’ arrivata oggi a Bari con a bordo circa 350 passeggeri la Costa Deliziosa, la prima nave da crociera della compagnia Carnival a tornare in mare dopo il lockdown. Il viaggio della nave durerà una settimana e toccherà i porti di Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania, per poi fare ritorno a Trieste in vista della successiva partenza.



A Bari, prima dello sbarco, è stato effettuato nuovamente il test rapido su tutti i passeggeri, come da protocollo sanitario.

