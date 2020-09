Un vigile positivo al coronavirus a Bitonto. Lo annuncia il sindaco Michele Abbaticchio. “Nella tarda serata di ieri un vigile in servizio al nostro Comune, non qui residente, ha manifestato i sintomi del Covid – scrive il sindaco – In attesa degli esiti del tampone, naturalmente, è in isolamento domiciliare unitamente a tutti i colleghi di pattuglia degli ultimi giorni”.

Il comando della polizia municipale è stato chiuso per permettere gli interventi di pulizia e sanificazione. “Le pattuglie restano, in numero ovviamente ridotto, in servizio con telefono dedicato”, conclude.

