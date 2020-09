La pandemia non dà tregua, la curva di contagi continua a crescere e, adesso, la Puglia è la quarta regione d’Italia per numero di persone ricoverate: sono 173, di questi 6 in terapia intensiva, solamente nel Lazio (359), Lombardia (242) e Campania (223) ci sono più ospedalizzazioni.

Del totale dei positivi, quindi, lo 0,5% si trova ricoverato in terapia intensiva e il 14% negli altri reparti ospedalieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 5.899, così suddivisi: 2.135 nella provincia di Bari; 477 nella provincia di Bat; 714 nella provincia di Brindisi; 1.440 nella provincia di Foggia; 701 nella provincia di Lecce; 382 nella provincia di Taranto; 49 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

