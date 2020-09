“Non possiamo accettare di essere presi in giro da gente che per anni e anni ha insultato e perseguitato noi del Sud. Figuratevi se quello che è successo al Nord con il Covid fosse capitato, in quelle proporzioni, a noi meridionali. Ci avrebbero detto di tutto. Invece proprio noi, durante l’emergenza, abbiamo aiutato le regioni del Nord ed è una cosa che ci ha riempito il cuore. Avremmo fatto lo stesso con chiunque ne avesse avuto bisogno. Questa è la nostra storia, questa è la Puglia”: lo scrive su facebook il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Voglio ringraziare – aggiunge al termine di una visita in un’azienda pugliese – tutte quelle persone e quelle aziende che non hanno mai smesso di lavorare durante l’emergenza Covid per garantirci i servizi essenziali. Sappiamo con quante difficoltà hanno dovuto lottare gli imprenditori in questi mesi. Per questo con la Regione Puglia abbiamo varato un piano da 750 milioni di euro per aiutare l’economia a risollevarsi. La pandemia ci ha insegnato che nessuno si salva da solo. Uno dipende dall’altro. E, nonostante le difficoltà, dobbiamo essere uniti. Questo senso di unità lo sentiamo molto forte”.

