Sono ripresi oggi i primi pagamenti del Psr Puglia in favore dei beneficiari della misura 4.1A dedicata agli investimenti delle aziende agricole: lo annuncia il dipartimento regionale delle Politiche agricole. È stato, difatti, inviato ad AgeA, l’Agenzia per l’erogazione in Agricoltura, il primo elenco delle domande di anticipo riguardante 34 ditte per un importo di 4 milioni di euro.

“A seguire, nei prossimi giorni, i pagamenti di altre 60 ditte per ulteriori 9 milioni di euro”, annuncia il dipartimento. La misura 4.1A è quella che il Tar Puglia ha annullato per errori nello stilare la graduatoria finale, i tecnici del dipartimento regionale stanno, da circa due mesi, riscrivendo la classifica finale in base ai parametri stabiliti dai giudici.

