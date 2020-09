Appuntamento spettacolare ieri a Monopoli per lo Slalom dei Trulli, giunto all’ottava edizione. Terza tappa del Campionato Italiano di specialità Aci Sport, organizzato dall’A.C. Bari Bat in collaborazione con la scuderia Basilicata Motorsport. Ieri a salire sul podio è stato Fabio Emanuele, già vincitore della scorsa edizione. Secondo posto per Girolamo Ingardia, terzo per Salvatore Venanzio.

Sulla “panoramica” che da Monopoli conduce ad Alberobello, hanno corso 86 piloti iscritti, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e sportivi, con l’entusiasmo di tornare ad assaporare le emozioni delle grandi corse. La giornata di gare è iniziata con l’uscita di scena- già nel giro di ricognizione per problemi al motore della sua Radical SR4- del campione italiano under 23 Michele Puglisi, tra i favoriti al podio, ma ancora una volta sfortunato in terra pugliese. Per gli altri pretendenti si è trattato di una lotta “al birillo”: Salvatore Venanzio, su Radical SR4 è stato il più veloce in gara 1, con il tempo di 2’27.70, ma ha preso un ostacolo uno pagando 10 punti di penalità ed è stato impreciso anche in gara 3. E’ riuscito comunque a tenere il terzo gradino del podio con il risultato della seconda gara (2’29.42). Birilli “severi” a Monopoli anche con il plurititolato Luigi Vinaccia, protagonista con un buon tempo in gara 1 (2’31.52) meno 10, il più veloce in gara 2, con i suoi 2’26.71, “bruciati” da 2 errori, per una quinta posizione finale. E’ spuntata quindi la vincente prestazione del siciliano Girolamo Ingardia, autore, in gara 2, su una Formula Ghipard di un ottimo 2’28.83 che gli è valso il secondo gradino del podio. Buon quarto posto anche per il corregionale Giuseppe Giametta su Formula Gloria. A sbagliare è stato anche il lucano Carmelo Coviello -“pulita” per lui solo la gara 1- che ha chiuso al sesto assoluto su Osella PA 21 Viktor Suzuki.

Seguono in classifica generale le due Formula Gloria di Antonino Branca e Fabio Di Cristofaro separati da una manciata di centesimi. Il molisano Donato Catano è nono assoluto, primo nel Gruppo E2 SH da lui dominato al volante della sua A112 Proto. Chiude la top ten Antonino Di Matteo, su Formula Gloria. In Gruppo Speciale Slalom, la vittoria è di Marcello Bisogno su Peugeot 106 che, con 168,78 punti, ha consluso in dodicesima posizione assoluta, alle spalle di Eugenio Barbone su Radical SR4 Suzuki. Esordio tutto sommato positivo in Puglia per la campionessa italiana femminile2018 Enza Allotta, anche lei alle prese con due birilli, su Fat 126 S1. Ad Antonino Marzuillo, su Renault Clio RS, e a Paolo Staiano, su Peugeot 106, è bastata la prima manche per vincere, rispettivamente, il Gruppo E1 Italia e il Gruppo N. Vittoria tra le bicilindriche per il siciliano Giuseppe Marcellino su Fiat 500, tre le Racing Start Plus per Roberto Vespoli quindici centesimi più veloce di Vito Punzi, il vincitore del Gruppo Racing Start su Citroën Saxo Vts. La stessa vettura con cui Angelo Vaccaro è stato il protagonista del Gruppo A.

“Questo dei Trulli è uno slalom molto bello, con un percorso estremante veloce reso difficile e impegnativo dai birilli, molto incrociati, necessari a contenere le medie”, ha commentato Emanuele, il sei volte campione italiano che, con il successo in Puglia, balza al comando della classifica tricolore 2020 – La strategia che ho adottato, viste anche le temperature di oggi e le condizioni generali, è stata quella di una gara in crescendo da correre concentrandomi sulle traiettorie per non commettere errori e accumulare penalizzazioni. Il tempo con cui ho vinto, quello nella terza manche in cui sapevo di poter osare un po’ di più, è stata la ciliegina sulla torta per festeggiare una giornata perfetta”.

“Siamo molto emozionati – commenta il presidente dell’Ac Bari, Francesco Ranieri – perché l’Ac Bari teneva tanto a realizzare questa ottava edizione. Quest’anno ci abbiamo messo un po’ di coraggio in più perché c’è un protocollo di sicurezza particolarmente rigido per piloti e organizzatori. Senza pubblico, poche persone che seguono le squadre. In gara i migliori piloti dello Slalom. Volevamo ritornare alla normalità, con prudenza, ma alla normalità e ci siamo riusciti”.

Particolarmente impegnativo è stato quest’anno il compito delle forze dell’ordine e di tutti gli agenti ed i commissari sportivi addetti alla sicurezza. E, per la prima volta, nei ruoli dello staff della federazione era presente la figura del “Covid manager”, ricoperta a Monopoli da Biagio Poliseno. “Sono stati realizzati presidi nei punti strategici del percorso per prevenire ogni situazione di criticità- ha spiegato Marcello Pedrotti vicequestore Dirigente del Commissariato di Monopoli – Quest’anno particolare attenzione è stata dedicata all’applicazione delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica con la limitazione di accesso ai tifosi lungo il percorso stesso e l’applicazione del valido protocollo anti-covid dell’ACI”.

