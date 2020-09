PUBBLICITÀ ELETTORALE

Sono iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione del campo da bocce all’interno del parco 2 Giugno di Bari. A renderlo noto l’assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, che precisa che l’intervento è finanziato dal Credito sportivo nell’ambito del più ampio programma per la realizzazione dei 14 playground cittadini. I lavori riguarderanno la sostituzione del manto del campo esistente e l’installazione di strutture prefabbricate per sede società sportiva e deposito attrezzatura da gioco.

“Con il campo da bocce – è il commento dell’assessore Pietro Petruzzelli – si completano gli interventi di riqualificazione che hanno interessato l’area verde più estesa della città con il rifacimento complessivo dell’impianto di pubblica illuminazione, l’installazione del nuovo impianto videosorveglianza, la riqualificazione del campo da basket storico e la realizzazione di quello nuovo. Oggi – prosegue Petruzzelli – parco 2 Giugno si presenta più che mai come un’area accogliente per chiunque ami fare sport all’aria aperta o trascorrere il proprio tempo libero in uno spazio verde. Al termine di quest’ultimo intervento anche gli appassionati delle bocce potranno tornare in pista”.

Nel dettaglio, l’intervento in corso, che conferma le 3 corsie di gioco contigue – per cui l’impianto rientra tra quelli riconosciuti per la pratica di base non agonistica – prevede: la rimozione dei gazebo esistenti, delle sponde in legno della corsia di gioco, del manto sintetico e lo svellimento del massetto sottostante, con la contestuale pulizia del fondo. A seguire, La formazione di un piano d’appoggio in conglomerato bituminoso, di un tappetino di usura in malta bituminosa, la posa in opera di manto sintetico, il tracciamento e la successiva segnatura delle linee di gioco, la posa di tavole perimetrali e di tavoloni oscillanti di fondo campo.

A supporto dell’impianto saranno installate due architetture modulari ecosostenibili, a servizio dell’attività sportiva da utilizzarsi come spogliatoio, deposito attrezzi e presidio di primo soccorso. L’illuminazione del campo di bocce sarà assicurata dall’impianto esistente, che assicura valori di illuminamento adeguati alla pratica sportiva dilettantistica. I lavori si concluderanno entro la fine di settembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE