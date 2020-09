PUBBLICITÀ ELETTORALE

La Cassa Rurale ed artigiana (CRA) di Castellana tra le banche più sicure di Italia. Lo dichiara Altroconsumo Finanza nella sua annuale classifica sulle Banche più affidabili, in base all’indice di solidità e “sicurezza”.

Altroconsumo ha valutato gli istituti di credito partendo da due indicatori, il Common equity Tier 1 e il Total capital ratio.

Prendendo in esame i due indicatori assieme ad altri fattori si va a delineare di quanto la banca analizzata supera il livello di solidità ed affidabilità. Il punteggio va da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle.

Ecco di seguito l’elenco delle banche più affidabili in Italia:

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

CR di Asti spa

Banca Malatestiana credito cooperativo

CRA di Castellana Grotte credito cooperativo

Banca Mediolanum spa

Credifriuli credito cooperativo

Banca Profilo spa

Credito Valtellinese gruppo

Banca Santa Giulia

Credito Valtellinese spa

Banco di Sardegna

FinecoBank

Bcc di Staranzano e Villesse

Iccrea Banca spa

Bcc San Marzano di San Giuseppe (TA)

Mps leasing e factoring

Binck Bank

Unicredit spa

Biver Banca – CR di Biella e Vercelli

“La Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana – fanno sapere dalla Banca – guadagna 4 stelle e si conferma ancora una volta quale istituto affidabile e solido. A dimostrarlo non è solo il fatto che la nostra Bcc occupi la ventiseiesima posizione nel lungo elenco stilato da Altroconsumo, ma che la posizione in classifica ci veda al di sopra di Istituti di rilevanza nazionale. Inoltre, se guardiamo gli indici di solidità pubblicati nell’indagine, il nostro punteggio (262,72) è anche migliore del dato di altri istituti “pentastellati”, premiati con una stella in più solo in virtù dell’applicazione di un criterio di trasparenza collegato alla pubblicazione dei dati di bilancio a cadenza semestrale piuttosto che annuale”.

