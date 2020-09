PUBBLICITÀ ELETTORALE

Avrebbe schiaffeggiato una donna che lo rimproverava perché non indossava la mascherina mentre era in fila con altre persone per consegnare dei documenti nella sede della Cgil a Foggia, dove ci sono il Patronato e il Caaf.

Il presunto aggressore è un cittadino africano che è stato portato in caserma dai carabinieri. Ferma la condanna da parte del segretario generale della Camera del lavoro di Foggia, Maurizio Carmeno, e della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. «La Camera del lavoro e tutte le sedi Cgil continueranno ad essere luoghi di accoglienza, inclusione e di rappresentanza collettiva – dicono i due rappresentanti sindacali – così come testimoniano le centinaia di lavoratori italiani e stranieri che ogni giorno alle nostre sedi si rivolgono. Nessun gesto di violenza o sopraffazione sarà mai tollerato».

