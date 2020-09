PUBBLICITÀ ELETTORALE

Arriva in bicicletta, lancia una bottiglia contro due agenti della Polizia Locale e si scaglia contro in una colluttazione. Per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale è stato tratto in arresto un pluripregiudicato 57enne a Molfetta.

L’episodio è accaduto ieri, attorno alle 19.45, all’incrocio tra via Bisceglie e viale dei Crociati, mentre una pattuglia della Polizia Locale era intenta a regolare il traffico. Il pm della Procura di Trani Giovanni Lucio Varia ne ha disposto gli arresti domiciliari, mentre questa mattina si terrà il processo per direttissima.

