“Sono qui per comunicarvi, con dispiacere, che ci sono nuovi casi di contagio nel nostro paese”. Lo annuncia il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto sull’aumento dei contagi da coronavirus che si sta registrando anche in Puglia.

“I due casi di positività al Covid-19 sono riconducibili ai precedenti contagi. Sono in corso gli accertamenti diagnostici dei contatti diretti e non si conosce ancora l’esito dei tamponi. Un caso di positività è collegato al Comune di Polignano”.

“Ho predisposto la chiusura del palazzo comunale per la sanificazione e tutti i dipendenti, me compreso, si stanno sottoponendo a test sierologico. I risultati finora sono negativi. Sono momenti di apprensione per tutta la comunità, ma non possiamo assolutamente perdere la lucidità in un momento così delicato”.

