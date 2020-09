PUBBLICITÀ ELETTORALE

Viaggiavano in due a bordo di un monopattino elettrico e, per cause da accertare, si sono scontrati con un’auto all’incrocio tra via Giuseppe Bozzi e via Imbriani.

Protagonisti della vicenda due ragazzini di Bari che, questo pomeriggio, si sono schiantati con il mezzo elettrico su un’autovettura che sopraggiungeva in quel momento. Ferito il conducente dell’auto, mentre per i due giovani, fortunatamente, l’impatto non ha avuto particolari conseguenze. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

