Era stato aggredito con l’acido dalla moglie: dopo più di un mese in ospedale è morto il 52enne che aveva riportato gravi ustioni a Brindisi. La donna ha problemi psichici ed era già stata trasferita dopo l’accaduto in una struttura specializzata. I fatti si erano verificati il 3 agosto scorso in via Pace Brindisina. La moglie avrebbe versato l’acido addosso all’uomo mentre i due si trovavano in macchina provocandogli gravi ustioni. L’uomo aveva chiesto aiuto ai passanti, tra cui un poliziotto della Digos fuori dal servizio. Le indagini vengono condotte dalla Squadra mobile di Brindisi.

