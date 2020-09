PUBBLICITÀ ELETTORALE

Su 3.611 tamponi processati oggi in Puglia, sono stati registrati 99 casi positivi, in calo rispetto ai 146 di ieri: 64 in provincia di Bari, 11 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. Non ci sono decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 335.530 test; sono 4.158 i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 1.414, di cui 178 ricoverati negli ospedali (+8 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.139. Dei 67 contagi in provincia di Bari, 27 riguardano il focolaio nell’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare. “Finora – fa sapere il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce – sono stati eseguiti 273 tamponi ai dipendenti dell’azienda interessata dal focolaio e ai contatti, dai quali è emersa la positività di 105 soggetti. A supporto della attività del Dipartimento – prosegue Sanguedolce – è stata allestita una tenda della Protezione civile a Polignano a Mare predisposta per effettuare tamponi ai cittadini che vogliono sottoporsi al test e alla quale si può accedere su prenotazione tramite la piattaforma web della ASL. La maggior parte degli altri casi riscontrati oggi – conclude Sanguedolce – sono contatti stretti di positivi già individuati e sotto sorveglianza, e si registrano ancora positività dai rientri in regione”.

