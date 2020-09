PUBBLICITÀ ELETTORALE

È in grado di rivelare la positività o la negatività al Coronavirus in soli tre minuti. Si tratta di Daily Tampon, un nuovo test rapido, tutto italiano, realizzato da un’azienda brianzola di Merate, in provincia di Lecco, in collaborazione con l’università del Sannio.

Il test, che utilizzerebbe la saliva, avrebbe ricevuto l’approvazione dal Ministero della Salute per andare in produzione. Un’altra tipologia di test rapidi, già validato precedentemente, è attualmente in sperimentazione negli aeroporti e agisce sulla raccolta di secrezioni di naso e gola come i più noti tamponi molecolari.

