“Non garantiamo che non ci saranno positivi nella scuola perché, purtroppo, fino a quando il Covid-19 esisterà potrà capitare, ma quello che garantiamo è che scatteranno immediatamente interventi sanitari per mettere in sicurezza le classi e le scuole”. Lo ha detto ieri in Puglia il ministro Francesco Boccia, durante un dibattito elettorale a Barletta.

“Nel dibattito – ha aggiunto Boccia – abbiamo ribadito che la scuola sta ripartendo in sicurezza per alunni, famiglie, insegnanti e personale; sulla sicurezza sanitaria chiediamo a tutti di dare una mano al Paese e, per una volta, di non usare la scuola per la lotta politica. La scuola è la casa di tutte le famiglie”.