PUBBLICITÀ ELETTORALE

Il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, ha sottoscritto oggi, con la Regione Puglia, un protocollo di intesa per il contenimento della diffusione del contagio da Covid -19 attraverso l’attività preventiva e di controllo delle polizie locali.

Sono stati stanziati 1,5 milioni di euro, gli agenti avranno il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione della pandemia e il controllo delle misure di profilassi per coloro che sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fiduciario domiciliare. “Ringrazio la Regione perché ha tenuto fede all’impegno di sostenere i Comuni pugliesi nell’attività quotidiana di contrasto alla diffusione del virus – dichiara Vitto – i controlli sul territorio sono indispensabili per tentare di fermare un nemico tanto invisibile quanto insidioso. Anzi, in questa seconda ondata, e lo dico in una giornata particolarmente complessa e delicata per il Comune che ho l’onore di guidare, il virus sta dimostrando di essere ancor più pericoloso. Per questo è doveroso, ancora una volta, richiamare tutti i cittadini a mantenere comportamenti virtuosi e rispettosi delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale, che restano l’elemento fondamentale in questa battaglia contro il virus”. La Regione Puglia si impegna a coprire gli straordinari degli agenti della polizia locale per le ore di lavoro espletate in funzione di attività di contrasto alla diffusione del virus.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE