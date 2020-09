PUBBLICITÀ ELETTORALE

Da domani sarà possibile in tutti i distretti della ASL di Bari prenotare l’esecuzione dei test sierologici per il personale degli istituiti scolastici pubblici i cui medici di Medicina generale non abbiano aderito allo screening nazionale. La direzione generale dell’azienda sanitaria – in sinergia con le direzioni distrettuali – ha messo a punto una organizzazione capillare per assicurare l’esecuzione del test sierologico al personale docente e non, entro i tempi previsti dalla circolare del Ministero della Salute 7 agosto 2020.

A Bari saranno attive tre sedi all’interno dei centri prelievo dei poliambulatori del distretto unico. L’esecuzione dei test sarà possibile solo su prenotazione, in determinate fasce orarie, dal lunedì al venerdì, in modo tale da non sovrapporre lo screening per i docenti all’attività di prelievo ordinaria. I quattro ambulatori sono stati attrezzati nei punti strategici dell’area metropolitana per andare incontro alle richieste di tutti.

I test si effettueranno nel poliambulatorio del centro cittadino di Bari, in via Fani, a Japigia in via Aquilino 1, a Santo Spirito, in vico Traversa 9. Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando i numeri 080/5842704 – 080/5844684. Ogni direttore di distretto provvederà ad informare i medici di Medicina generale che operano nel territorio di competenza. Come stabilito dalla circolare ministeriale, i medici di base avranno poi il compito organizzare i flussi informatici che saranno raccolti dal Dipartimento di prevenzione, inviati in Regione e trasmessi infine all’Istituto superiore di sanità.

Tutte le informazioni su sedi, orari, giorni di apertura degli ambulatori e modalità di prenotazione dei test sierologici sono consultabili sul sito istituzionale della ASL e tramite i canali social dell’azienda (Facebook, Instagram, Twitter).

